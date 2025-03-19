عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مظاهرات حاشدة في القدس المحتلة ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك.

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، مشددًا على ضرورة السماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفت الوزير البريطاني في تصريحات له الي أن وقف الأعمال العدائية كان اتفاقًا هشًا، مؤكدًا أن العودة إلى القتال الشامل لن يكون في مصلحة أي طرف.

كما وصف الخسائر المدنية التي تم الإبلاغ عنها نتيجة الغارات الجوية الأخيرة بأنها مروعة، مشددا علي أن بريطانيا تواصل إدانة حماس وتؤمن بحق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن أمنه، لكنها تشدد على أهمية استئناف المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين.