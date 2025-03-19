لعشاق الفخامة .. إليك أفضل هاتف في السوق بمواصفات احترافية

أُعلن عن هاتف Realme P3 في الهند مطلع هذا الأسبوع، وكشفت الشركة الآن عن هاتف Realme P3 Ultra، وهو هاتف من الفئة الأعلى سعرًا، في المنطقة. إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن الهاتف، بما في ذلك مواصفاته وميزاته وسعره

مواصفات هاتف Realme P3 Ultra

أعلنت Realme عن هاتف P3 Ultra والمتوقع أن يأتي بشاشة OLED منحنية عالية الدقة مقاس 6.83 بوصة، بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية تعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز.

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 8350، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت. ومن أبرز مميزات هذا الطراز بطاريته الضخمة التي تأتي بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، وتدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 واط.

هاتف ريلمي

مميزات هاتف ريلمي P3 ألترا

للتصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX896 مع دعم تثبيت الصورة البصري (OIS)، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتضم كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو ومن الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، ودعم شريحتي اتصال، وبلوتوث 5.4، وهيكل نحيف للغاية بسمك 7.38 مم ووزن 183 جرامًا، ونظام تشغيل أندرويد 15، وواجهة Realme UI 6، وتصنيف IP66 + IP68 + IP69 لمقاومة فائقة للماء والغبار.

أُطلق هاتف Realme P3 Ultra مؤخرًا في الهند بثلاثة ألوان، هي الأبيض ، والأزرق ، والأحمر وبغطاء خلفي من الجلد لتصميم أكثر فخامة. يبدأ سعر الهاتف من 26,999 روبية هندية لإصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت من 27,999 روبية هندية.

سعر إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت الأعلى سعرًا هو 29,999 روبية هندية. الطلبات المسبقة متاحة الآن على الموقع الرسمي للعلامة التجارية، Flipkart، وفي المتاجر التقليدية.

تقدم شركة Realme أيضا خصمًا بنكيًا بقيمة 3,000 روبية هندية، بالإضافة إلى مكافأة استبدال بقيمة 1,000 روبية هندية.