الأردن تدعو إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات، ما يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع في المنطقة.

وبدوره ، شدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، وقوف الأردن مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها.

ودعت الخارجية الأردنية الي ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تفرض احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.