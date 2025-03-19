حسام موافي يكشف عن التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخ

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة يجب التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخ،مؤكداً على ضرورة اتباع إجراءات دقيقة للتأكد من الحالة الطبية للمريض.

كيفية التأكد من موت جذع المخ

وتابع موافي أن بعض الدول تعمل على فصل أجهزة التنفس عن المرضى بعد التأكد من موت جذع المخ، بينما في مصر لا يتم اتخاذ هذا الإجراء إلا بعد موافقة النيابة العامة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

ولفت إلى أن تشخيص موت جذع المخ يتطلب 5 أطباء تجاوزوا سن الـ60 عاماً، ويقومون بإعداد تقارير منفصلة عن الحالة، وفي حال تطابق التقارير، يُؤكد التشخيص.

وأكمل أن قرار فصل أجهزة التنفس لا يتم اتخاذها بشكل فردي، بل يتم مناقشتها خلال اجتماع يضم ممثلين عن القضاء والأزهر، باعتبارهما الجهتين المخولتين بإصدار القرار النهائي.