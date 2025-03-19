ماذا قال تقرير الطب الشرعي لجثة ضحية زملائه داخل حجز قسم مصر القديمة؟

كشف تقرير الطب الشرعي لجثة ضحية الضرب حتى الموت علي يد زملائه داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة عن أسباب الوفاة.

وجاء في التقرير أنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كدمتين مستديرتي الشكل حول العينين والوجنتين، كدمة شبه مستديرة بمنتصف مقدمة الجبهة، سحجات متكدمة منتشرة بعموم الطرفين العلويين والسفليين وكدمة متسعة بالركبة والقدم ومقدمة الساق اليسرى.

وأضاف التقرير عن وجود كدمات حول الرسغين ناتجة عن آثار تقييد، كدمة شبة دائرية الشكل على الكتفين وكدمات أعلى وأسفل الصدر على الجانبين.



وبإجراء الصفة التشريحية على الجثة تبين أن الاصابات المشاهدة والموصفة بالرأس والوجه والصدر عبارة عن إصابات رضية واحتكاكية حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة بعضها خشن السطح

وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة قتل زميلهم ضربا حتي الموت داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة إلى جلسة 21 إبريل المقبل

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين محمود. م، أحمد.أ، وإبراهيم. س؛ لأنهم في غضون 19 إبريل 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، قتلوا عمدا زميلهم المجني عليه هاني.ج داخل حجز القسم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.