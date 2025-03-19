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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن بالخارج: استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

غزة
غزة
محمد الشعراوي

أدان المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج بأشد العبارات استئناف العمليات العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي اسفر عن استشهاد المئات من المدنيين واصابة العديد منهم معظهم من النساء والأطفال.

وقال أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا صارخًا لكل اتفاقيات الدولية والاعراف الإنسانية 
ودليلا واضحا امام العالم ان الكيان الصهيوني الغاشم يتعمد افشال كل المساعي للوصول إلى  سلام  عادل ودائم وان اختراقة لبنود الهدنة بعد ادراكه نجاح مسار اتفاق وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى وتنفيذ المرحلة الثانية بالتزامن مع تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

كارثة إنسانية 

وحذر المهندس علاء زياد من أن استمرار مثل هذه الأعمال الوحشية ستؤدي إلى كارثة إنسانية مروعة تُفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار المستمر والظروف المعيشية القاسية خاصة بعد منع الاحتلال الإسرائيلي من دخول المساعدات الإنسانية وتهديده بقطع المياة والغاز عن القطاع.

واستنكر علاء زياد موقف المجتمع الدولي الذي مازال يقف عاجزا عن محاسبة الكيان الصهيوني حيث أن ما نشاهده الان  هو اختبار حقيقي لإنسانية المجتمع الدولي الذي أصبح من واجبه التحرك قانونيا واخلاقيا
لوقف هذة المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فالقوانين الدولية واضحة في هذا الشأن أي اعتداء على المدنيين هو جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها”.

وأشاد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية في وقف إطلاق النار بعد تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط والتي قد تعرقل المساعي الهادفة إلى التهدئة وإعادة الاستقرار.

وحيا علاء زياد صمود الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل.

مؤكدا على أن “دماء الشهداء والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم ستظل وصمة عار على جبين الإنسانية وكل من يقف متفرجًا أو يتواطأ مع هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الذي يسعى لإقامة دولتة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

المهندس علاء زياد حزب حماة الوطن الاحتلال الإسرائيلي حماة الوطن المصريين بالخارج

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