مصرع شخص غرقا بحوض ري مزرعة في الشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياه حوض ري بإحدى المزارع بطريق جلفينا دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال "هاني ص ع" 35 سنة مقيم ابو الشقوق دائرة مركز كفر صقر "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة حوض ري بإحدي المزارع بطريق جلفينا دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.