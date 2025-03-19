تكريم عضو بالنيابة العامة لتميزه في أداء عمله

استقبل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بمكتبه، نجيب محفوظ وكيل النائب العام بنيابة قسم الجيزة، ووجه له الشكر والتقدير على جهوده المتميزة في أداء عمله، بما لامس نبض الشارع المصري ووجدان المواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم وتكريم المتميزين منهم.

يأتي هذا التقدير تحفيزًا لأعضاء النيابة العامة على بذل المزيد من الجهد في أداء رسالتهم السامية والنهوض بها على الوجه الأمثل.