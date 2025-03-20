باسم مرسي يشعل الجدل بتصريحاته ضد المدربين المصريين.. وطارق يحيى يعتذر لعبدالحميد بسيوني

وجّه طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى الكابتن عبد الحميد بسيوني، بعد تصريحات باسم مرسي عنه.

وكتب طارق يحيى، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إحنا آسفين يا كابتن، بالنيابة عن نفسي وعن جماهير الزمالك وإدارة ولاعبي الزمالك، بنقولك: إحنا آسفين يا كابتن، حقك علينا كلنا".

باسم مرسي يتهم المدربين المصريين بالفشل

أثار باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، أزمة جديدة في الكرة المصرية بعد اتهامه المدربين المصريين بالفشل.

ووجّه باسم مرسي انتقادات حادة للمدربين المصريين، وعلى رأسهم عبد الحميد بسيوني، ما أثار جدلًا واسعًا.

وتصدّر تصريح باسم مرسي خلال ظهوره مع عبد الرحمن مجدي في "جول كاست" التريند، بسبب تصريحاته الجريئة التي أثارت ضجة في الوسط الرياضي.