السمك الفيليه من الأصناف المحببة التي يعشقها الكثير، والتى يفضل البعض تناولها فى رمضان ، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل السمك الفيليه فى الفرن على طريقة الشيف حنان عدوى التى نشرتها على صفحتها على الفيسبوك.

المكونات لطريقة السمك الفيليه :

½ كيلو سمك فيليه او اى نوع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة

عصير ليمونة

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو ريحان مجفف

شرائح ليمون للتزيين

طريقة التحضير لعمل السمك الفيليه :

1. تتبيل السمك: في وعاء، اخلطي زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم، الكمون، البابريكا، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح، والشطة.

2. تغليف السمك: تبّلي قطع الفيليه بالخليط جيدًا واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل لامتصاص النكهات.

3. التسوية: سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي السمك في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو على ورق زبدة.

4. الخبز: ضعي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج السمك تمامًا، ويمكن تشغيل الشواية لدقائق لتحمير الوجه.

5. التقديم: زيني بشرائح الليمون وقدميه مع الأرز الأبيض أو السلاطة.