السمك الفيليه من الأصناف المحببة التي يعشقها الكثير، والتى يفضل البعض تناولها فى رمضان ، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل السمك الفيليه فى الفرن على طريقة الشيف حنان عدوى التى نشرتها على صفحتها على الفيسبوك.
المكونات لطريقة السمك الفيليه :
½ كيلو سمك فيليه او اى نوع
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة
عصير ليمونة
3 فصوص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو ريحان مجفف
شرائح ليمون للتزيين
طريقة التحضير لعمل السمك الفيليه :
1. تتبيل السمك: في وعاء، اخلطي زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم، الكمون، البابريكا، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح، والشطة.
2. تغليف السمك: تبّلي قطع الفيليه بالخليط جيدًا واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل لامتصاص النكهات.
3. التسوية: سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي السمك في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو على ورق زبدة.
4. الخبز: ضعي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج السمك تمامًا، ويمكن تشغيل الشواية لدقائق لتحمير الوجه.
5. التقديم: زيني بشرائح الليمون وقدميه مع الأرز الأبيض أو السلاطة.