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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل السمك الفيليه فى الفرن

طريقة عمل السمك الفليه
طريقة عمل السمك الفليه
رنا عصمت

السمك الفيليه من الأصناف المحببة التي يعشقها الكثير، والتى يفضل البعض تناولها فى رمضان ، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل السمك الفيليه فى الفرن على طريقة الشيف حنان عدوى التى نشرتها على صفحتها على الفيسبوك.

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المكونات لطريقة السمك الفيليه :

 ½ كيلو سمك فيليه او اى نوع

 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة

 عصير ليمونة

 3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

 1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

 ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

 ½ ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

 ½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو ريحان مجفف

 شرائح ليمون للتزيين

طريقة التحضير لعمل السمك الفيليه :

1. تتبيل السمك: في وعاء، اخلطي زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم، الكمون، البابريكا، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح، والشطة.

2. تغليف السمك: تبّلي قطع الفيليه بالخليط جيدًا واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل لامتصاص النكهات.

3. التسوية: سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي السمك في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو على ورق زبدة.

4. الخبز: ضعي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج السمك تمامًا، ويمكن تشغيل الشواية لدقائق لتحمير الوجه.

5. التقديم: زيني بشرائح الليمون وقدميه مع الأرز الأبيض أو السلاطة.

السمك الفيليه طريقة عمل السمك الفيليه طريقة عمل السمك الفيليه فلى الفرن

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طريقة عمل السمك الفيليه فى الفرن

طريقة عمل السمك الفليه
طريقة عمل السمك الفليه
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