إعلامي عن تعادل الزمالك أمام الجونة : الله أكبر

علق الاعلامي عمرو الدرديري علي تعادل نادي الزمالك امام الجونة اليوم في كاس عاصمة مصر .

وكتب عمرو الدرديري:الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمدلله التعادل في آخر ثانيه.





سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء الزمالك والجونة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر

واحرز على الزاهدي هدف تقدم الجونة في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني

ونجح محمود حمدي الونش في إحراز هدف تعادل الزمالك في الوقت القاتل 90+4 قبل إعلان حكم المباراة انتهاء اللقاء.





بهذه النتيجة يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما يحتل الجونة المركز الثانى برصيد 4 نقاط ويحل الزمالك في المركز الثالث بنقطة وحيدة بينما يقع سموحة ومودرن سبورت فى المركز الرابع والخامس على التوالي بدون رصيد.