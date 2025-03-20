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الزمالك يتعادل مع الجونة 1-1 ببطولة كأس عاصمة مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس عاصمة مصر.. إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والجونة وبيسيرو يرفض إراحة اللاعبين

الزمالك
الزمالك
ملك موسى

قرّر مراقب مباراة الزمالك والجونة، التي أُقيمت أمس الأربعاء في بطولة كأس عاصمة مصر، إلغاء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، بسبب عدم حضور الإعلاميين.

وأبلغ المراقب الجهازين الإداريين للفريقين بقرار إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

انتهت المباراة بتعادل الزمالك مع الجونة (1-1) على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات كأس عاصمة مصر. وبهذا التعادل، رفع الجونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بنقطة واحدة فقط.

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة الجونة.

وقرّر الجهاز الفني إقامة مران الفريق عصر غدٍ الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك الجونة الدوري المصري

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