إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الجنوبية الشرقية بغزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة شمالي القطاع، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن تصريحات داني دانون، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، التي أكد فيها أن إسرائيل لن تتوقف عن حربها على غزة حتى استعادة المحتجزين، تعكس استخفافًا واضحًا بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأوضح أبو شامة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل اعتادت على تجاهل المنظمات الأممية بدعم أمريكي غير مشروط، وهو ما تجلى خلال العام والنصف الأخير من الأزمة، خاصة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة رغم كل الوساطات الدولية.