خبير استراتيجي: إسرائيل لن تتوقف عن حربها في قطاع غزة

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن تصريحات داني دانون، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، التي أكد فيها أن إسرائيل لن تتوقف عن حربها على غزة حتى استعادة المحتجزين، تعكس استخفافًا واضحًا بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأوضح أبو شامة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل اعتادت على تجاهل المنظمات الأممية بدعم أمريكي غير مشروط، وهو ما تجلى خلال العام والنصف الأخير من الأزمة، خاصة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة رغم كل الوساطات الدولية.

وأشار إلى أن الاتفاقات التي طُرحت لوقف إطلاق النار كانت هشة منذ البداية، حيث صرّح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون مرارًا بعدم ضمان استمرارها، كما استغل اليمين المتطرف الإسرائيلي الاتفاق كذريعة لتمرير أجندته في استئناف القتال، وهو ما تحقق مع عودة بن جفير للحكومة بعد اشتراطه تصعيد الحرب على غزة.

وأكد أبو شامة أن الجانب الإسرائيلي استثمر الأوضاع الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحركة حماس، لتحقيق أهدافه السياسية، وفي مقدمتها الحفاظ على تماسك حكومة نتنياهو التي تواجه انقسامات حادة، وضمان تمرير الميزانية الإسرائيلية.

واختتم أبو شامة بالقول إن إسرائيل تستغل الدعم الأمريكي والتوقيت السياسي الدولي لاستمرار عدوانها، متجاهلة كل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء.

