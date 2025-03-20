الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي،صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح المرحلة الثانية من تطوير المسجد، بعد انتهاء أعمال التطوير التي استمرت لعدة أشهر.

مقام السيدة نفيسة

وخلال عملية التطوير والصيانة، كان مقام السيدة نفيسة مفتوحا للزيارة أمام الزوار، وكانت الصلوات ومنها التراويح تقام في الساحة الخارجية لـ المسجد.

وكان وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، أجرى جولة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، قبل شهر رمضان المبارك، وأشار إلى أن جميع المساجد أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن.