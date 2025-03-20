مصرع سائق بحريق سيارة مواد بترولية في مدينة السلام

لقي سائق مصرعه بمنطقة مدينة السلام جراء حريق التهم سيارة مواد بترولية في منطقة اسبيكو التابعة لمدينة السلام في القاهرة.

ونشب حريق هائل في سيارة مواد بترولية بمنطقة اسبيكو التابعة لمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في سيارة مواد بترولية بمنطقة اسبيكو التابعة لمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

محاصرة ألسنة اللهب

وجرى الدفع بـ ٦ سيارات اطفاء مصحوبة بسيارة اسعاف لموقع الحادث وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها ومحاصرة السنة اللهب الناتجة عن حريق المواد البترولية.