محمد الدماطي يعلق على تأهل رجال طائرة الأهلي لنهائي الدوري

علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على فوز رجال طائرة الأحمر أمام نظيره الزمالك والتأهل لنهائي الدوري.

وكتب الدماطي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “عمر ما التفاخر بقلة الأدب هيوصلك لحاجة.. مبروك رجال طائرة الأهلي وعقبال الدوري إن شاء الله”.

الأهلي يهزم الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة الفاصلة التي جمعت بين الفريقين أمس، الأربعاء.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-21، وتفوق الفريق في الشوط الثالث بنتيجة 25-17، ليحسم الفريق بطاقة التأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره بتروجت في نهائي بطولة الدوري.