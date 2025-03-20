الحوثي: سيتم منع عبور السفن الأمريكية عبر باب المندب والبحر الأحمر

أكد نائب مسئول الإعلام في ميليشيا الحوثي اليمنية نصر الدين عامر أنه تم منع عبور السفن الأمريكية عبر باب المندب والبحر الأحمر ردًا على العدوان الأمريكي على اليمن.

وقال أيضا: “العدوان الأمريكي على اليمن لن يثنينا عن دعم غزة ومساندتها، وسنواصل عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار”.

وأضاف: "كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لعزل جبهة اليمن عن غزة ستفشل، و ردنا على العدوان الأمريكي سيكون ضمن قاعدة “التصعيد، وأن عملياتنا ضد العدو الصهيوني لا أفق لها وستستمر حتى تحقيق هدفها بإرغام الاحتلال على رفع الحصار ووقف العدوان”.

وتابع: “أيّ اعتداء جديد سيواجه بقوة، ومن المبكر الحديث عن استهداف قواعد أمريكية في دول عربية مجاورة، وفي حال استمرار العدوان على غزة قد تتوسع عملياتنا وتصل إلى شن هجمات أقوى في عمق الكيان الصهيوني”.

واستطرد: “نحن على استعداد تام لتحمل أيّ تكلفة في سبيل نصرة أهل غزة، ودعمنا لغزة نابع من إرادة الشعب اليمني المؤمن بقضيته والمتضامن مع فلسطين”.

وواصل: “لا يمكن السماح للعدو الصهيوني أن يكون طليق اليدين في تنفيذ جرائمه، ولدينا مؤشرات على استعداد العدو لعدوان واسع ضدنا لكنه لن يثنينا عن دعم غزة”.

وختم قائلا: “نعمل على تذكير أبناء الأمة بمسئولياتهم تجاه فلسطين رغم أننا لا نتوقع منهم الكثير، وندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية للعودة إلى القرآن الكريم وأخذ التوجيهات الإلهية بالنصرة والجهاد”.