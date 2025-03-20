مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة أعلي كوبري ببني سويف

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري بهبشين بطريق «بني سويف ـ الفيوم» وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال المحافظة، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الجثث والمصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: عزة مصطفى جمعة (55 عامًا)، وسيد صابر صابر (68 عامًا)، وجثتين لشخصين مجهولي الهوية، وتم إيداعهم في مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أُصيب بالحادث 11 شخصًا، هم: محمد مصطفى محمد (35 عامًا) بإشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود عزت محمد (32 عامًا) بإشتباه ما بعد الارتجاج، وريناد عادل إبراهيم (23 عامًا) بإشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف ممدوح علي (31 عامًا) بإشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن، وإسلام فؤاد عبد الله (25 عامًا) بإشتباه ما بعد الارتجاج، مينا رزق غبريال (34 عامًا) بإشتباه كسر بالضلوع، وإيمان عثمان محمد (44 عامًا) بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمود أمل محمود (32 عامًا) بسحجات وإشتباه كسر بالذراع الأيمن، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية في غيبوبة تامة.

وتم نقلهم إلى المستشفى تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير عام المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما رفض شخصان النقل إلى المستشفى وهما: هيثم علي محمد، وإبراهيم محمود شاهين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.