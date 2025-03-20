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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لاتهامهم في قضية رشوة.. 6 مسئولين من رئاسة حي البساتين يواجهون هذه العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم الخميس،  جلسة محاكمة 6 مسئولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة.

وجاء خلال تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 23194 لسنة 2024 والمُقيدة برقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، برقم 594 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، برقم 464 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين في القضية هم كل من "م. ا"، مهندس مدير التنظيم برئاسة حي البساتين، و "م. ح"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"ي. م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ. م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"ص. م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ. م"، مهندس تنظيم برئاسة حي البساتين.

تزوير المحررات الرسمية

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالمطرية.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على شخص متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وقيامه ببيعها للمواطنين نظير مبالغ مالية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات تفيد بقيام  عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته عقود عمل خالية البيانات، وسجل تجارى وشهادة مزورة وصورة بطاقة رقم قومى مزورة وعدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، و2 أكلاشيه، و4 بطاقات دفع إلكترونى، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، و4 هواتف محمولة، وبفحصها تم التأكد من  نشاط المتهم الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة رشوة تحقيقات النيابة العامة حي البساتين تزوير المحررات والمستندات الرسمية

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