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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتعرض عليا رشوة في ماتش.. ولا أسعى للشهرة| تصريحات مثيرة من إبراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
هاني حسين

حل الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، ضيفا على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج " سابع سما " المذاع على قناة " النهار ".

اتعرض عليا رشوة 


وقال إبراهيم نور الدين :" أرفض دفع الرشاوي لتمرير المباريات  وإحنا كحكام مصريين بنرفض ده وسمعتنا معروفة محليا وعربيا وأفريقيا ".


وتابع إبراهيم نور الدين :" اتعرض عليا قبل كده رشوة في ماتش مهم قبل دخول تقنية الفار ، واتعرض علينا مبلغ مالي كبير ورفضنا رفض تام ".

واكمل إبراهيم نور الدين :" فيه مسؤول طلب منا وقال عايزنكوا تساعدونا وقلتله مش بنساعد حد ".

تحكيم مباريات القمة 

وقال إبراهيم نور الدين :" الفار لم يتسبب في زيادة ازمات الحكام ولكن عدم توحيد القرار هو مما يتسبب بحدوث خلاف".


وتابع إبراهيم نور الدين :" لا يليق في التحكيم المصري إن حكمين يتخذون قرارين مختلفين في ركلة جزاء حتى بعد تواجد الفار ".

وأكمل إبراهيم نور الدين :" من وجهة نظر الاندية الحكم الأجنبي الأفضل لتحكيم مباريات القمة لكن من وجهة نظر الحكام المصريين إحنا نجحنا نجاحا باهرا في إدارة مباراة القمة وتكلفة المبارة بطاقم تحكيم أجنبي قد تصل لـ 50 ألف دولار والطاقم المصري يحصل على 60 ألف جنيه فقط ".

ولفت إبراهيم نور الدين إلى:" أنا حكمت أهلي وزمالك ولازم مستوى التحكيم يؤهل لذلك والامر ليس عند مع الأندية ".

لا أسعى للشهرة 

وقال إبراهيم نور الدين :" الراحل أحمد رفعت لم يتحمل الضغوط التي تعرض لها ،، ووفاته كشفت الجانب المظلم في الكرة المصرية".


وتابع إبراهيم نور الدين :"  لازم يكون فيه معايير وضوابط معلنة لحماية اللاعبين".

وأكمل إبراهيم نور الدين :"  لا أسعى للشهرة ولا أحب استفزاز الناس "، مضيفا:" لا أبحث عن المشاكل على الإطلاق ".

ولفت ابراهيم نور الدين :" دلوقتي الحكم رقم واحد في مصر هو أمين عمر وحتى 31ديسمبر الماضي كان إبراهيم نور الدين ".

شوبير هاجمني كثيرا 

وقال إبراهيم نور الدين :" هاني أبو ريدة قيمة كبيرة للكرة المصرية ، وجمال علام أضاف الكثير للكرة المصرية في حدود الإمكانيات المتاحة ليه ".


وتابع إبراهيم نور الدين :" الكابتن محمود الخطيب من الشخصيات التي نحبها وهو نجم كبير "،  وعندما تم عرض صورة الحكم محمد عادل، قال إبراهيم نور الدين :" لا تعليق وكان هناك بعض الخلاف في وقت التنافس بيننا ".

وأكمل إبراهيم نور الدين :" أحمد شوبير من أكتر الإعلاميين اللي هاجموني لكن هجومه اعطاني دافع كي أكون أفضل وكان مركز معايا أوي وزعلت منه أكتر من مرة".

ولفت إبراهيم نور الدين :" شيكابالا صديق عزيز وعمل لمصر ونادي الزمالك كتير، وأبو تريكة كلنا بنحبه وبنقدره وعمل كتير للنادي الاهلي ومنتخب مصر ".

إبراهيم نور الدين التحكيم الحكام الأهلي الزمالك اخبار التوك شو

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