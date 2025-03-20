محافظ دمياط يهنئ الأمهات المثاليات 2025: خالص التقدير لقصص الكفاح



تقدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتهنئة إلى السيدة هانم مصطفى عبد الفتاح الأم المثالية الأولى لمحافظة دمياط لعام ٢٠٢٥ والرابعة على مستوى الجمهورية، والسيدة " فوزية النمس" الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية " أم بديلة "

كما هنأ محافظ دمياط جميع الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، معربًا عن خالص تقديره لقصص الكفاح التى قدمتها ولازالت تقدمها الأم المصرية، لرعاية أسرتها وخدمة المجتمع، هذا إلى جانب دورها فى دفع عجلة التنمية وبناء الوطن

كما قدم " محافظ دمياط " التهنئة أيضًا إلى المرأة المصرية تزامنًا مع احتفالات المرأة وعيد الأم خلال هذا الشهر .

وكانت قد أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2025 على مستوى محافظات الجمهورية وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة.