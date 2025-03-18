ضبط مصنع زيوت بدمياط فاسد ومجهول المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة على الاسواق، وذلك لتفقد الحالة التموينية بناء علي توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتعليمات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط.

أسفرت الحملة عن ضبط محل زيوت طعام مجهولة الهوية بدون ترخيص وضبط خزنات حديديه موصل بيها مواسير وبها محابس وحنفيات يتم تعبئة جاركن فارغه بدون بيانات وبدون علامة تجارية وبدون تاريخ انتاج او تاريخ صلاحيه ومجهولة المصدر ولا تحمل اي بيانات او علامات تدل علي مصدرها وسلامتها وكانت الكميات عبارة عن 3000لتر زيت، 200كجم طحينةحمراء،100كجم طحينة بيضاء.

ضمت الحملة التموينية كلا من جمعة الصوالحي وكيل المديرية ومجدي المغلاوي مدير التجاره وشريف شميس وإبراهيم الهلف وشريف ابو الحمايل ومحمد مجاهد .

وتم العرض علي النيابة العامه وتحرير المحاضر اللازمه

يذكر أن الحملات مستمره لضبط الاسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحه الغش التجاري بكافه صوره واشكاله حفاظا علي صحه المواطنين