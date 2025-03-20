أحمد بلال عن بيسيرو: لا نحكم عليه في حالة عدم التتويج بالبطولات

تحدث أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، حول بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك.

وقال أحمد بلال، في تصريحات: "بيسيرو تولي تدريب الزمالك دون عمل معسكر إعداد، ومطلوب منه المنافسة على البطولات، ولكن لا نستطيع أن نحكم عليه في حالة عدم التتويج بالبطولات، نظرا لأن قائمة الزمالك الأقل من الأهلي وبيراميدز".

تعادل الزمالك أمام الجونة

وسيطر التعادل الإيجابي 1 -1 على لقاء الزمالك والجونة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز على الزاهدي هدف تقدم الجونة في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.

ونجح محمود حمدي الونش في إحراز هدف تعادل الزمالك في الوقت القاتل 90+4 قبل إعلان حكم المباراة انتهاء اللقاء.

ترتيب البطولة

بهذه النتيجة يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ويحل الزمالك في المركز الثالث بنقطة وحيدة، بينما يقع سموحة ومودرن سبورت فى المركز الرابع والخامس على التوالي بدون رصيد.

