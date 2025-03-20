ريال مدريد يحسم صفقة ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لـ ليفربول

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي نادي ريال مدريد قد حسموا صفقة انتقال ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي، وذلك استعدادًا لضم اللاعب بعد انتهاء عقده مع الريدز في يونيو المقبل.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة تمت بنسبة 99%، حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.



وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد ينتظر انتهاء عقد أرنولد مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ليتم الإعلان رسميًا عن انتقال اللاعب إلى صفوف الملكي. كما كشفت الصحيفة عن تحديد النادي الإسباني لشروط راتب أرنولد، بالإضافة إلى ربطه بعقد طويل الأمد يعكس ثقة النادي في قدرات اللاعب.

رد فعل ليفربول

على الرغم من توصل أرنولد لاتفاق مبدئي مع ريال مدريد، إلا أن إدارة ليفربول لم تفقد الأمل بعد في تجديد عقد اللاعب وإقناعه بالبقاء في أنفيلد. ويُعتبر أرنولد أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة ليفربول، مما يجعل من محاولات الإبقاء عليه أولوية للنادي الإنجليزي.



يُعتبر انتقال أرنولد إلى ريال مدريد خطوة استراتيجية للنادي الإسباني، حيث يسعى لتعزيز خط دفاعه بضم أحد أفضل الظهيرين الأيمنين في العالم. ويتمتع أرنولد بقدرات هجومية ودفاعية متميزة، مما يجعله إضافة قوية لتشكيلة الملكي.

مستقبل أرنولد

مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، يبدو أن مستقبل أرنولد سيكون خارج ليفربول، حيث ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى ريال مدريد. ومع ذلك، تظل إمكانية بقاء اللاعب في أنفيلد قائمة في حال تمكنت إدارة ليفربول من تقديم عرض مقنع له.