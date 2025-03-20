إمام مسجد السيدة زينب: النبي ﷺ أكد أهمية خدمة الناس وقضاء حوائجهم

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، أن النبي ﷺ قال في حديث صحيح: “عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى عليه السلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق”.

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج “وبشر المؤمنين”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مكانة سيدنا موسى عليه السلام بين الأنبياء، مؤكدا أنه من أكثر الأنبياء أتباعًا يوم القيامة، نظرًا لجهوده العظيمة في الدعوة إلى الله وصبره على تبليغ رسالته.

خدمة الناس وقضاء حوائجهم

وتابع إمام مسجد السيدة زينب، أن النبي ﷺ أكد أهمية خدمة الناس وقضاء حوائجهم، مستدلًا بحديثه: "إن لله عبادًا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون يوم القيامة".