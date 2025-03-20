أقيمت في مصر .. أهداف وملخص مباراة موزمبيق ضد أوغندا

أنتهت مباراة موزمبيق ضد أوغندا بفوز الأول بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2026 على استاد القاهرة الدولي.

وجاء اختيار موزمبيق لاستاد القاهرة الدولي بسبب عدم موافقة الكاف على استضافة ملاعبه لمباريات تصفيات كأس العالم وقرب القاهرة من الجزائر قبل إجراء الجولة السادسة أمام الأخضر يوم الثلاثاء المقبل.

ترتيب موزمبيق ضد أوغندا



ووصل منتخب موزمبيق للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة متفوقا على الجزائري الذي يلعب مباراته القادمة أمام بوتسوانا يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وجاء منتخب أوغندا في المركز الأخير بالمجموعة برصيد 6 نقاط.

أهداف مباراة موزمبيق ضد أوغندا



افتتح بيبو سانتوس التسجيل لموزمبيق في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محمد شعبان لأوغندا في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

واستعاد سانتوس التقدم لموزمبيق في الدقيقة 15 من عمر المباراة

وأحرز ستانلي راتيفو الهدف الثالث للمنتخب الموزمبيقي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتضم المجموعة السابعة كل من الجزائر وموزمبيق وأوغندا وبوتسوانا وغينيا والصومال.