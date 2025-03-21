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التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك
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الإشراف العام
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أخبار البلد

التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك

عملة مصرية
عملة مصرية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير و اليمن و البركات .

موعد صرف معاش شهر أبريل

وأوضح عوض انه سيتم صرف معاش شهر أبريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار عوض إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M  والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من  11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

السيسي التهنئة عيد الفطر المبارك معاش شهر أبريل

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