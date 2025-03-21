التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك

وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير و اليمن و البركات .

موعد صرف معاش شهر أبريل

وأوضح عوض انه سيتم صرف معاش شهر أبريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار عوض إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.