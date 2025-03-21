يعرض في العيد.. تارا عماد على بوستر فيلم سيكو

نشرت الفنانة تارا عماد صورتها على بوستر فيلم سيكو المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، عبر إنستجرام.

وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم سيكو سيكو بطولة الفنانين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى، البوستر التشويقى للفيلم تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم أواخر العام الماضى.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.

عصام عمر يعرض له حالياً في صالات السينما فيلم رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم ركين سعد، وعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج خالد منصور، كما يشارك عصام عمر أيضاً في بطولة فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين بيومي فؤاد ورشدي الشامي المقرر طرحه في صيف 2025.