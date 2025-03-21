بطريقة جنونية.. مهاجم بنما يحتفل بهدفه في أمريكا مع هنري

احتفل سيسليو وترمان، لاعب منتخب بنما، بطريقة جنونية بعد هدفه في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

والتقى بنما مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف، لتحجز بنما بطاقة العبور إلى النهائي.

احتفل وترمان بشكل جنوني عقب تسجيله هدف العبور للنهائي، حيث توجه مباشرة إلى الأسطورة الفرنسية تيري هينري، حيث تواجد الأخير في أرض الملعب لتحليل اللقاء، واخبره وترمان إنه قدوته.

وقال وترمان لـ هينري: "أنه كان قدوته منذ الصغر"، ليقوم بعدها بإهداء هنري قميصه والتوقيع عليه.

ومن جانبه، رد هنري على هدية وترمان قائلًا له "سأرسل لك أحد قمصاني الخاصة بنادي أرسنال مقابل قميصك".

Eres el hombre que da la victoria a tu equipo con un gol en el 92'. Estás celebrándolo como un loco... ves a Thierry Henry y te vas a celebrarlo con él 🤣🤣🤣pic.twitter.com/9gWu4lqj1v — MARCA (@marca) March 21, 2025

وحققت بنما فوزًا قاتلًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت القاتل من المباراة وتحديدًا في الدقيقة 90+4 عن طريق سيسليو وترمان، بعدما سدد كرة أرضية على يمين حارس مرمى الولايات المتحدة لتسكن الشباك.