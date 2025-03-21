سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21 مارس

شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة اليوم في البنوك المصرية، مع تفاوت في أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة:
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي
الشراء: 55.093 جنيه
البيع: 55.288 جنيه
في بنك QNB الأهلي، سجل اليورو سعر شراء عند 55.093 جنيه وسعر بيع عند 55.288 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك التنمية الصناعية
الشراء: 55.093 جنيه
البيع: 55.349 جنيه
في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء اليورو 55.093 جنيه وسعر البيع 55.349 جنيه.
مصرف أبوظبي الإسلامي
الشراء: 55.070 جنيه
البيع: 55.371 جنيه
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء اليورو عند 55.070 جنيه وسعر البيع عند 55.371 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الشراء: 54.870 جنيه
البيع: 55.270 جنيه
في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، كان سعر شراء اليورو 54.870 جنيه وسعر البيع 55.270 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك البركة
الشراء: 54.829 جنيه
البيع: 55.262 جنيه
سجل بنك البركة سعر شراء اليورو عند 54.829 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ميد بنك
الشراء: 54.825 جنيه
البيع: 55.231 جنيه
في ميد بنك، سجل اليورو سعر شراء عند 54.825 جنيه وسعر بيع عند 55.231 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي
الشراء: 54.764 جنيه
البيع: 55.283 جنيه
في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء اليورو 54.764 جنيه وسعر البيع 55.283 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري
الشراء: 54.764 جنيه
البيع: 54.915 جنيه
سجل البنك المركزي المصري سعر شراء اليورو عند 54.764 جنيه وسعر البيع عند 54.915 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 54.759 جنيه
البيع: 55.272 جنيه
في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر شراء اليورو 54.759 جنيه وسعر البيع 55.272 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري المصرف العربي الدولي
الشراء: 54.759 جنيه
البيع: 55.262 جنيه
سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء اليورو عند 54.759 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك مصر
الشراء: 54.733 جنيه
البيع: 55.262 جنيه
في بنك مصر، سجل اليورو سعر شراء عند 54.733 جنيه وسعر بيع عند 55.262 جنيه.
البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 54.733 جنيه
البيع: 55.262 جنيه
في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء اليورو 54.733 جنيه وسعر البيع 55.262 جنيه.
بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 54.733 جنيه
البيع: 55.262 جنيه
سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء اليورو عند 54.733 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.
كريدي أجريكول
الشراء: 54.720 جنيه
البيع: 55.250 جنيه
في كريدي أجريكول، كان سعر شراء اليورو 54.720 جنيه وسعر البيع 55.250 جنيه.
بنك قناة السويس
الشراء: 54.712 جنيه
البيع: 55.240 جنيه
سجل بنك قناة السويس سعر شراء اليورو عند 54.712 جنيه وسعر بيع عند 55.240 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك HSBC
الشراء: 54.710 جنيه
البيع: 55.240 جنيه
في بنك HSBC، بلغ سعر شراء اليورو 54.710 جنيه وسعر البيع 55.240 جنيه.
البنك الأهلي المصري
الشراء: 54.642 جنيه
البيع: 55.262 جنيه
سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء اليورو عند 54.642 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية
الشراء: 54.640 جنيه
البيع: 55.262 جنيه
في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء اليورو 54.640 جنيه وسعر البيع 55.262 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
الشراء: 54.554 جنيه
البيع: 55.202 جنيه
سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء اليورو عند 54.554 جنيه وسعر البيع عند 55.202 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري المصرف المتحد
الشراء: 54.463 جنيه
البيع: 55.240 جنيه
في المصرف المتحد، سجل اليورو سعر شراء عند 54.463 جنيه وسعر بيع عند 55.240 جنيه.
بنك التعمير والإسكان
الشراء: 52.574 جنيه
البيع: 53.317 جنيه
في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء اليورو 52.574 جنيه وسعر البيع 53.317 جنيه.