سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21 مارس

شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة اليوم في البنوك المصرية، مع تفاوت في أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي

الشراء: 55.093 جنيه

البيع: 55.288 جنيه

في بنك QNB الأهلي، سجل اليورو سعر شراء عند 55.093 جنيه وسعر بيع عند 55.288 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك التنمية الصناعية

الشراء: 55.093 جنيه

البيع: 55.349 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء اليورو 55.093 جنيه وسعر البيع 55.349 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 55.070 جنيه

البيع: 55.371 جنيه

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء اليورو عند 55.070 جنيه وسعر البيع عند 55.371 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الشراء: 54.870 جنيه

البيع: 55.270 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، كان سعر شراء اليورو 54.870 جنيه وسعر البيع 55.270 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك البركة

الشراء: 54.829 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

سجل بنك البركة سعر شراء اليورو عند 54.829 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ميد بنك

الشراء: 54.825 جنيه

البيع: 55.231 جنيه

في ميد بنك، سجل اليورو سعر شراء عند 54.825 جنيه وسعر بيع عند 55.231 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي

الشراء: 54.764 جنيه

البيع: 55.283 جنيه

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء اليورو 54.764 جنيه وسعر البيع 55.283 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري

الشراء: 54.764 جنيه

البيع: 54.915 جنيه

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء اليورو عند 54.764 جنيه وسعر البيع عند 54.915 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 54.759 جنيه

البيع: 55.272 جنيه

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر شراء اليورو 54.759 جنيه وسعر البيع 55.272 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري المصرف العربي الدولي

الشراء: 54.759 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء اليورو عند 54.759 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك مصر

الشراء: 54.733 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

في بنك مصر، سجل اليورو سعر شراء عند 54.733 جنيه وسعر بيع عند 55.262 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 54.733 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء اليورو 54.733 جنيه وسعر البيع 55.262 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 54.733 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء اليورو عند 54.733 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.

كريدي أجريكول

الشراء: 54.720 جنيه

البيع: 55.250 جنيه

في كريدي أجريكول، كان سعر شراء اليورو 54.720 جنيه وسعر البيع 55.250 جنيه.

بنك قناة السويس

الشراء: 54.712 جنيه

البيع: 55.240 جنيه

سجل بنك قناة السويس سعر شراء اليورو عند 54.712 جنيه وسعر بيع عند 55.240 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك HSBC

الشراء: 54.710 جنيه

البيع: 55.240 جنيه

في بنك HSBC، بلغ سعر شراء اليورو 54.710 جنيه وسعر البيع 55.240 جنيه.

البنك الأهلي المصري

الشراء: 54.642 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء اليورو عند 54.642 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية

الشراء: 54.640 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء اليورو 54.640 جنيه وسعر البيع 55.262 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

الشراء: 54.554 جنيه

البيع: 55.202 جنيه

سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء اليورو عند 54.554 جنيه وسعر البيع عند 55.202 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري المصرف المتحد

الشراء: 54.463 جنيه

البيع: 55.240 جنيه

في المصرف المتحد، سجل اليورو سعر شراء عند 54.463 جنيه وسعر بيع عند 55.240 جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 52.574 جنيه

البيع: 53.317 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء اليورو 52.574 جنيه وسعر البيع 53.317 جنيه.