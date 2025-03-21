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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21 مارس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
محمد صبيح

شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة اليوم في البنوك المصرية، مع تفاوت في أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي

الشراء: 55.093 جنيه

البيع: 55.288 جنيه

في بنك QNB الأهلي، سجل اليورو سعر شراء عند 55.093 جنيه وسعر بيع عند 55.288 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك التنمية الصناعية

الشراء: 55.093 جنيه

البيع: 55.349 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء اليورو 55.093 جنيه وسعر البيع 55.349 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 55.070 جنيه

البيع: 55.371 جنيه

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء اليورو عند 55.070 جنيه وسعر البيع عند 55.371 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الشراء: 54.870 جنيه

البيع: 55.270 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، كان سعر شراء اليورو 54.870 جنيه وسعر البيع 55.270 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك البركة

الشراء: 54.829 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

سجل بنك البركة سعر شراء اليورو عند 54.829 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ميد بنك

الشراء: 54.825 جنيه

البيع: 55.231 جنيه

في ميد بنك، سجل اليورو سعر شراء عند 54.825 جنيه وسعر بيع عند 55.231 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي

الشراء: 54.764 جنيه

البيع: 55.283 جنيه

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء اليورو 54.764 جنيه وسعر البيع 55.283 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري

الشراء: 54.764 جنيه

البيع: 54.915 جنيه

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء اليورو عند 54.764 جنيه وسعر البيع عند 54.915 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 54.759 جنيه

البيع: 55.272 جنيه

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر شراء اليورو 54.759 جنيه وسعر البيع 55.272 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري المصرف العربي الدولي

الشراء: 54.759 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء اليورو عند 54.759 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك مصر

الشراء: 54.733 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

في بنك مصر، سجل اليورو سعر شراء عند 54.733 جنيه وسعر بيع عند 55.262 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 54.733 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء اليورو 54.733 جنيه وسعر البيع 55.262 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 54.733 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء اليورو عند 54.733 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.

كريدي أجريكول

الشراء: 54.720 جنيه

البيع: 55.250 جنيه

في كريدي أجريكول، كان سعر شراء اليورو 54.720 جنيه وسعر البيع 55.250 جنيه.

بنك قناة السويس

الشراء: 54.712 جنيه

البيع: 55.240 جنيه

سجل بنك قناة السويس سعر شراء اليورو عند 54.712 جنيه وسعر بيع عند 55.240 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك HSBC

الشراء: 54.710 جنيه

البيع: 55.240 جنيه

في بنك HSBC، بلغ سعر شراء اليورو 54.710 جنيه وسعر البيع 55.240 جنيه.

البنك الأهلي المصري

الشراء: 54.642 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء اليورو عند 54.642 جنيه وسعر البيع عند 55.262 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية

الشراء: 54.640 جنيه

البيع: 55.262 جنيه

في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء اليورو 54.640 جنيه وسعر البيع 55.262 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

الشراء: 54.554 جنيه

البيع: 55.202 جنيه

سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء اليورو عند 54.554 جنيه وسعر البيع عند 55.202 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري المصرف المتحد

الشراء: 54.463 جنيه

البيع: 55.240 جنيه

في المصرف المتحد، سجل اليورو سعر شراء عند 54.463 جنيه وسعر بيع عند 55.240 جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 52.574 جنيه

البيع: 53.317 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء اليورو 52.574 جنيه وسعر البيع 53.317 جنيه.

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