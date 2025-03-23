بدون أدوية.. وصفة طبيعية لعلاج جفاف العين سريعا

جفاف العين مشكلة شائعة، خاصةً مع كثرة استخدام الشاشات، يحدث جفاف العين عندما لا تنتج العينان كمية كافية من الدموع أو عندما تتبخر الدموع بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والاحمرار، وأحيانًا عدم وضوح الرؤية، مع أهمية استشارة الطبيب في حالة جفاف العين المزمن، إلا أن بعض العلاجات المنزلية الفعالة يمكن أن تخفف من حدة الحالة وتُحسّن إنتاج الدموع.

علاج جفاف العين

1- جل الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تخفيف جفاف العين عند استخدامه خارجيًا حول الجفون.

طريقة الاستخدام:

- استخرج جل الصبار الطازج من الورقة.

- ضع كمية صغيرة حول الجفون (تجنب ملامسته للعينين مباشرةً).

- اتركه لبضع دقائق قبل شطفه برفق بالماء.

أكدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٠ التأثيرات المضادة للالتهابات للصبار، حيث أظهرت قدرته على تقليل التهيج وتحسين إنتاج الدموع عند استخدامه كجزء من روتين العناية بالعين.

2- استخدم شرائح الخيار لتخفيف الألم

شرائح الخيار ليست مخصصة فقط لأيام المنتجعات الصحية، بل هي طريقة سريعة وفعالة لإنعاش عينيكِ وتقليل جفافهما، يحتوي الخيار على الماء ومضادات الأكسدة التي تُرطب البشرة المحيطة بالعينين وتُضفي عليها تأثيرًا مُنعشًا.

طريقة الاستخدام:

- قطّعي خيارة مبردة إلى شرائح رفيعة.

- ضعي الشرائح على عينيكِ المُغمضتين واسترخي لمدة 10-15 دقيقة.

على الرغم من عدم وجود أبحاث مُكثفة حول استخدام الخيار لعلاج جفاف العين، إلا أن خصائصه المُرطبة والمُبردة تجعله علاجًا منزليًا شائعًا لتخفيف انزعاج العين الخفيف.

المصدر times of india