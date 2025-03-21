مصرع شقيقين وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي العدوة بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث مصرع شقيقين وإصابة اثنين أخرين مقيمين بمحافظة سوهاج، وذلك في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي امام مركز العدوه شمال المنيا، تم نقل المصابين والجثتين، الي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تفاصيل الواقعة.

ترجع أحداث الواقعة، الي تلقي الاجهزة الامنية بالمنيا، بلاغا من شرطة تأمين الطرق، بحادث تصادم سيارة نصف نقل، باخري ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف، الي موقع البلاغ، وتبين مصرع راضي. غ. ح 41 سنة عامل، وشقيقة مرتضي 38 سنه، واصابة شقيقيهما حمادة 35 سنة وحمدي، 31 سنة، مقيمين جميعا بمحافظة سوهاج

وكشفت التحريات الأولية ان وقوع الحادث نتيجة اصطدام سيارة نصف نقل باخري ملاكي، نتيجة السرعة .

وبسؤال احد المصابين، اكد انهم كانوا في طريقهم الي محافظة سوهاج وقضاء بعض الوقت مع ذويهم بالمحافظة، وتم التوقف علي جانب الطريق فاصطدمت بهم سيارة نصف نقل .

وأمرت النيابة العامة بمركز العدوه، بإشراف المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن الجثتين، وكلفت الاجهزة الامنية باستكمال التحريات، وسماع اقوال المصابين.

