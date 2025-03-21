قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم تستضيف خبراء لمناقشة تحديات المرأة ذات الإعاقة
مزاج المصريين فى خطر .. 6 أسباب رئيسية وراء ارتفاع القهوة بمصر
عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025
آخر التطورات الميدانية بعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري
قرار عاجل بشأن عاطل شرع في قتل حارس عقار بالمطرية
رانيا المشاط تبحث مع البنك الياباني للتعاون تطورات الاستثمار في مصر
وزير الإسكان: دفع العمل بوحدات سكن لكل المصريين في سوهاج الجديدة
هيثرو يشتعل.. السلطات البريطانية توقف حركة الطيران والشلل يضرب مطارات العالم
الإسكان: بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع سكن مصر الأحد المقبل
موعد مباراة المنتخب وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
جيش الاحتلال يتقدم صوب الأطراف الغربية بـ غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شقيقين وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي العدوة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث مصرع شقيقين وإصابة اثنين أخرين مقيمين بمحافظة سوهاج، وذلك في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي امام مركز العدوه شمال المنيا، تم نقل المصابين والجثتين، الي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تفاصيل الواقعة. 

ترجع أحداث الواقعة، الي تلقي الاجهزة الامنية بالمنيا، بلاغا من شرطة تأمين الطرق، بحادث تصادم سيارة نصف نقل، باخري ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف، الي موقع البلاغ، وتبين مصرع راضي. غ. ح 41 سنة عامل، وشقيقة مرتضي 38 سنه، واصابة شقيقيهما حمادة 35 سنة وحمدي، 31 سنة، مقيمين جميعا بمحافظة سوهاج

وكشفت التحريات الأولية ان وقوع الحادث نتيجة اصطدام سيارة نصف نقل باخري ملاكي، نتيجة السرعة .

وبسؤال احد المصابين، اكد انهم كانوا في طريقهم الي محافظة سوهاج وقضاء بعض الوقت مع ذويهم بالمحافظة، وتم التوقف علي جانب الطريق فاصطدمت بهم سيارة نصف نقل .

وأمرت النيابة العامة بمركز العدوه، بإشراف المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا،  التصريح بدفن الجثتين، وكلفت الاجهزة الامنية باستكمال التحريات، وسماع اقوال المصابين. 
 

المنيا حادث مصرع العدوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر

ليلة القدر 2025 لم تكن أمس 21 رمضان.. تحروا الدليل بـ10 علامات

عملة مصرية

التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك

صورة أرشيفية

زيلينسكي يغلق الهاتف في وجه ماكرون.. تفاصيل

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات اليوم.. حالة الطقس

الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2025

إمام عاشور

رد غير متوقع| إعلامية شهيرة تنهار على الهواء بعد ظهور صورة إمام عاشور..القصة الكاملة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

ترشيحاتنا

بطارية السيارة الكهربائية

ما عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ومتى يجب أن تقلق؟

هاجر احمد

إطلالة لافتة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها رفقة زوجها

رضاعة الاطفال

للأمهات .. أسباب غير متوقعة لانخفاض لبن الرضاعة

بالصور

هناء الشوربجي: شاركت بشهادة معاملة أطفال بسبب هنيدي.. مسلسل شباب امرأة فقر أفكار.. وهذه طقوسي في رمضان| حوار

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
هناء الشوربجي

أيتن عامر تثير الجدل بفستان زفاف

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

حبيبة الملايين.. مرسيدس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ما عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ومتى يجب أن تقلق؟

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

فيديو

واقعة المركز الرياضي

شاب يركل فتاة في العاشر من رمضان ويسبب لها نزيفًا حادًا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد