قرار عاجل بشأن عاطل شرع في قتل حارس عقار بالمطرية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل حارس عقار بمنطقة المطريةوكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة ..

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باعتداء شاب على حارس عقار، مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على حارس عقار مصاب بنزيف في المخ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب متعاطٍ للمواد المخدرة واعتدى على حارس العقار بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.