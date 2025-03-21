أحمد السقا: لم أفرض ابنى ياسين في أي عمل وشوفت له مشهد واحد وعجبني

كشف النجم أحمد السقا، عن رأيه في أداء ابنه ياسين السقا كممثل في مسلسل "سيد الناس"، مؤكدا أنه لم يتدخل في ترشيحه لأي عمل، وأنه يفضل أن يثبت نفسه بنفسه دون أي مجاملة أو مساندة خاصة.

وأكد احمد السقا، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : أنه لم يفرض ابنه على أحد، موضحًا أنه لم يكن له أي دور في اختيار ياسين للمشاركة في أحد الأعمال الفنية.

وأضاف: "والله العظيم ما كنت أعرف أي حاجة عن ترشيحه، عرفت قبل التصوير بأسبوع بس، وقلت له: أنا اللي عليّا عملته، والباقي عليك".

برئ ومهذب

وأشار أحمد السقا، إلى أنه لم يتمكن من متابعة أداء ياسين بالكامل حتى الآن، لكنه شاهد له مشهدًا واحدًا وأعجبه أداؤه، قائلًا: "هو بريء وطيب، وشبهني جدًا، ومهذب جدًا"، مؤكدًا أن ابنه يدرس الإخراج والتمثيل والمونتاج والكتابة السينمائية، وأنه يعمل على تطوير نفسه بشكل احترافي، لكنه يرفض دعمه فنيًا قبل أن يتمكن من إثبات موهبته للجمهور بنفسه.