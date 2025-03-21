خالد أبو بكر : ما حدث في 3 يوليو 2013 بطولة

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ هناك فارق بين المبادئ الأساسية للدولة المصرية وثورة 30 يونيو موضحًا أن الناس نزلوا في ثورة 30 يونيو، وكنا لا نعرف ما سيحدث حتى 3 يوليو 2013، وتلقيت دعوة في هذه الفترة للقاء الإخوان عشان نشوف الدنيا ماشية ازاي".

وأضاف أبو بكر، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر مقدمة برنامج "أسرار"، عبر قناة "النهار": "وقتها، كان وزير الدفاع يقول إحنا بعاد، تفضلوا، تصدروا المشهد وحلوا مشاكلكم مع الرئيس الموجود، ولكن كل الاجتماعات فشلت".

وتابع: "30 يونيو 2013 كانت الاختبار، فلو نزل 10 آلاف شخص لتغير الموقف، ولكن الشعب المصري نزل بالملايين في كل أنحاء الجمهورية، فكان لا بد أن يقف الجيش في صف الشعب، ومن هنا جاءت بطولة 3 يوليو، ولو لم يختر الجيش صف الشعب لما تخطت البلاد 30 يونيو".