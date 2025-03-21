دا التخلف .. إلهام شاهين تصدم رامز جلال في إيلون مصر |شاهد

وقعت الفنانة إلهام شاهين ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 آلاف دولار.

أثار الفنان رامز جلال الجدل مجددًا خلال حلقته الجديدة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، حيث سخر من إطلالة الفنانة إلهام شاهين التي ظهرت بملابس جلد النمر.

وقال رامز خلال الحلقة التي تُعرض على قناة "MBC مصر": "إيه التايجر ده يا بيبي؟ التايجر ده تخصص ياسمين صبري!"، كما أضاف مازحًا: "الورد الأحمر تخصص الحجة سهير شلبي، هنعمل حلقة حلوة إزاي بجلد النمر اللي انتي لابساه ده؟".

تصريحات رامز جلال جاءت في إطار أسلوبه الساخر الذي يميّز برنامجه السنوي، والذي يستضيف خلاله نخبة من المشاهير في مقالب مليئة بالمفاجآت.

وقعت الفنانة إلهام شاهين ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامجه الشهير "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض عبر قناة "MBC مصر".

واستهل رامز الحلقة بمقدمة ساخرة، قائلاً: "نجمتنا النهاردة بيتقي شرها الفنانين والفنانات، وبنعمل حلقتها وإحنا مرعوبين!"، في إشارة إلى قوة شخصيتها وحضورها القوي.

كما سخر رامز من إطلالة الفنانة عند وصولها إلى الاستوديو، قائلاً: "مش المفروض تيجي في تيسلا، المفروض تيجي على جمل.. في هودج!"، وأضاف مازحًا: "بطلة فيلم لحم رخيص، وأميرة جزر التين الشوكي، وإمبراطورة جلد النمر!".

شهدت حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض عبر قناة "MBC مصر"، العديد من المواقف الكوميدية بين الفنان رامز جلال وضيفته الفنانة إلهام شاهين، حيث طرح عليها مجموعة من الأسئلة الطريفة بأسلوبه الساخر المعتاد.

وخلال الحلقة، سأل رامز إلهام قائلًا: "لماذا السكر لونه أبيض؟"، فردت قائلة: "هو أصلا لونه بني، ولما بيتعملو..."، ليقاطعها رامز مازحًا: "إجابة خاطئة.. لونه أبيض لأن نيته صافية".

كما وجه لها سؤالًا آخر: "لماذا نذهب إلى المدرسة؟"، فأجابت: "عشان نتعلم"، ليرد عليها ساخرًا: "إجابة خاطئة.. نذهب إلى المدرسة لأنها لا تستطيع أن تأتي إلينا".

شهدت حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض عبر قناة "MBC مصر"، تصريحات جريئة للفنانة إلهام شاهين خلال حوارها مع رامز جلال، الذي لم يتوقف عن توجيه الأسئلة الطريفة والمحرجة لها.

"في حب جديد؟"

وجه رامز سؤالًا لإلهام قائلًا: "دلوقتي في خسسان جامد وفي قلب طالع من بره.. في حب جديد؟"، فردت قائلة: "آه بدور.. بس بصراحة مفيش راجل يستاهل".

وعلّق رامز ساخرًا: "يعني في ست تستاهل؟"، لترد عليه إلهام بحسم: "أنا أستاهل".

الجدل حول مشاهد القبلات

وفي سؤال آخر، استفسر رامز عن موقفها من الممثلات اللواتي يرفضن تقديم مشاهد القبلات في الأفلام، لترد قائلة: "أنا بقول اللي مش عايزة تشتغل ومش محترمة المهنة دي متشتغلهاش.. بس كدا".

كما طرح رامز سؤالًا آخر قائلًا: "إيه البوسة اللي انتي اتباستيها في فيلم ومش قادرة تنسيها؟"، فردت إلهام ضاحكة: "ولا حاجة.. انتو معقدين من البوس، اهو ده بقى التخلف!".