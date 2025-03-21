الحرباء الصغيرة والكبيرة.. إسلام فوزي يكشف أسرار مملكة فهد البطل في استلام فوري

ظهر الإعلامي إسلام فوزي في حلقة جديدة من برنامجه الساخر "استلام فوري" على قناة “سي بي سي”، حيث استعرض بأسلوبه الكوميدي، أبرز مشاهد مسلسل "فهد البطل".

وركّز إسلام فوزي، على تحليل الشخصيات المركبة في العمل، خاصة تلك التي تعتمد على المكر والخداع، مسلطًا الضوء على تطورات الأحداث المشوقة والمفاجئة.

تناول إسلام فوزي، شخصية "ولاء"، واصفًا إياها بـ"الحرباء الصغيرة"، موضحًا كيف حاولت تخريب علاقة فهد وكناريا بكل الطرق الممكنة.

وأشار إلى دور "ولاء" في نقل الأسرار وإثارة الصراعات داخل العائلة، مؤكدًا أن هذه النوعية من الشخصيات لا تتردد في اللجوء إلى الخداع والتلاعب؛ لتحقيق أهدافها.

ولم تقتصر السخرية على ولاء فحسب؛ بل امتدت إلى شخصية "عجيبة"، التي وصفها بـ"الحرباء الكبيرة" في المسلسل، مستعرضًا محاولاتها المستمرة لدس السم وإلحاق الأذى بمن حولها.

وأشار إلى استعدادها للتضحية بأقرب الأشخاص إليها للوصول إلى مبتغاها.