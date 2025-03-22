قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهزم الجزيرة في دوري سوبر السلة
تامر عبد الحميد: الأهلي المرشح الأبرز لحصد دوري أبطال إفريقيا
تأهل فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات لنهائي بطولة كأس مصر
ويتكوف: إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا قبل نهاية 2025
تامر عبد الحميد: يصعب أن يفوز الزمالك مع بيسيرو بلقب الدوري
كنز للقلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا
بريطانيا تكشف حجم الأصول الروسية المجمدة وتؤكد استمرار العقوبات
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الأسبوع الرابع من رمضان
سيد الناس الحلقة 22 … خالد الصاوي يكتب أملاكه باسم عمرو سعد
أسرار المكرونة مثل المطاعم.. خطوات تحضيرها كالشيف في منزلك
ماجدة خير الله : يسرا اللوزي حافظت في لام شمسية على حالة التوتر المكتوم
وفاة الإعلامية هدى شديد بعد صراعها مع السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث فتح يكشف تفاصيل التنسيق العربي الفلسطيني وجهود الإغاثة في غزة

غزة
غزة
يوسف أيمن

قال الدكتور ماهر النموره، المتحدث باسم حركة فتح، إن هناك تنسيقاً مستمراً بين القيادة الفلسطينية والدول العربية؛ لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وأشار إلى التنسيق المستمر بين الرئيس محمود عباس والدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية؛ لدعم فلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي المتزايد. 

وأضاف النموره، أن القمة الأخيرة التي عقدت تحت رعاية مصرية كانت خطوة هامة في تعزيز التعاون العربي الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على خطة لإعمار غزة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحرب.

وتحدث النموره، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب الحالية تهدف إلى تنفيذ مخطط لتطهير عرقي وتهجير السكان الفلسطينيين من غزة، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لوجودهم. 

وقال إن إسرائيل تسعى لضم قطاع غزة إلى أراضيها تحت مسمى "التوسع الاستيطاني"، مؤكداً أن هذه الحرب هي جزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى السيطرة على الضفة الغربية وغزة بالكامل.

وأشار النموره إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون، فإن التنسيق العربي الفلسطيني مستمر ويشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، بالإضافة إلى محاولات للتنسيق السياسي على المستوى الدولي لفضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. 

وأكد أن الحكومة الفلسطينية ماضية في تنفيذ خططها لمواجهة المخططات الإسرائيلية، وعلى رأسها حماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات المستمرة.

وفي ختام حديثه، دعا النموره إلى زيادة الضغط على المجتمع الدولي؛ من أجل اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة يستحق العيش بحرية وكرامة بعيدًا عن العدوان والتهجير القسري.

غزة الإغاثة فتح ماهر النموره فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

حالة الطقس

عودة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

عيد الفطر

مركز الفلك الدولي يصدم الملايين بشأن موعد عيد الفطر 2025.. ماذا حدث؟

باق 10 أيام... تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق 10 أيام.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

الوشق المصري.. معلومات عن الحيوان المفترس الذي هاجم الجنود الإسرائيليين على الحدود

صور الوشق المصري.. معلومات عن الحيوان المفترس الذي هاجم الجنود الإسرائيليين على الحدود

حيوان الوشق

الوشق المصري .. حيوان مفترس يهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود | ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد عامين | الخرطوم خالية من الميليشيات..ماذا يحدث؟

الجيش السوداني

بعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري في الخرطوم..ما السيناريوهات القادمة؟

خطيب الأوقاف من جنوب سيناء

خطيب الأوقاف من جنوب سيناء: الأم عتاد البيت ومصدر الأنس والبعد عنها أسى وحرمان.. ولهذه الأسباب استحقت التكريم من سيدنا النبي.. فيديو وصور

بالصور

كنز للقلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا
تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا
تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

أسرار المكرونة مثل المطاعم.. خطوات تحضيرها كالشيف في منزلك

أسرار المكرونة مثل المطاعم
أسرار المكرونة مثل المطاعم
أسرار المكرونة مثل المطاعم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22 مارس 2025 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 22 مارس 2025.. ابقَ صادقًا دائمًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

علامات ليلة القدر

8 علامات .. هل كانت 21 رمضان ليلة القدر؟

سلاف فواخرجي

‫ كانو هيخطفوا اولادي … سلاف فواخرجي تحكي قصة خروجها من سوريا

هيفاء وهبي

اتمنعت من الغناء في مصر.. قصة إيقاف هيفاء وهبي بسبب شكوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد