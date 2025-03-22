متحدث فتح يكشف تفاصيل التنسيق العربي الفلسطيني وجهود الإغاثة في غزة

قال الدكتور ماهر النموره، المتحدث باسم حركة فتح، إن هناك تنسيقاً مستمراً بين القيادة الفلسطينية والدول العربية؛ لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى التنسيق المستمر بين الرئيس محمود عباس والدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية؛ لدعم فلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي المتزايد.

وأضاف النموره، أن القمة الأخيرة التي عقدت تحت رعاية مصرية كانت خطوة هامة في تعزيز التعاون العربي الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على خطة لإعمار غزة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحرب.

وتحدث النموره، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب الحالية تهدف إلى تنفيذ مخطط لتطهير عرقي وتهجير السكان الفلسطينيين من غزة، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لوجودهم.

وقال إن إسرائيل تسعى لضم قطاع غزة إلى أراضيها تحت مسمى "التوسع الاستيطاني"، مؤكداً أن هذه الحرب هي جزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى السيطرة على الضفة الغربية وغزة بالكامل.

وأشار النموره إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون، فإن التنسيق العربي الفلسطيني مستمر ويشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، بالإضافة إلى محاولات للتنسيق السياسي على المستوى الدولي لفضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية ماضية في تنفيذ خططها لمواجهة المخططات الإسرائيلية، وعلى رأسها حماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات المستمرة.

وفي ختام حديثه، دعا النموره إلى زيادة الضغط على المجتمع الدولي؛ من أجل اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة يستحق العيش بحرية وكرامة بعيدًا عن العدوان والتهجير القسري.