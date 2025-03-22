المبعوث السابق الأمريكي لأوكرانيا: ترامب عمل على تعزيز التوازن بين دول الناتو

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا سابقًا أن أوروبا تريد أن تكون منخرطة بشكل أكبر في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستستمر؛ لتمكينها من الدفاع عن نفسها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن خيارات الدعم الأمريكي لأوكرانيا تمثل السيناريو الأفضل لتعزيز دفاعاتها، مع الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه أوروبا في دعم الإنفاق العسكري لأوكرانيا.

وأشار المبعوث السابق لأوكرانيا، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل على تعزيز التوازن بين دول حلف الناتو، مؤكدًا أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سيتم بحثه؛ فور إتمام اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى تهدئة، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.