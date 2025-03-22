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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص.. سهلة وموفرة

أرز بالكبد والقوانص
أرز بالكبد والقوانص
هاجر هانئ

قدمت الشيف آلاء الجبالي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص بأسهل الخطوات.

وكتبت: يعتبر أرز بالكبد والقوانص من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة إفطار شهر رمضان الكريم، فيعد من الأكلات السهلة والاقتصادية التي يمكن تطبيقها في المنزل.

مقادير أرز بالكبد والقوانص

نصف كيلو كبد وقوانص

2 قطعة فلفل رومي مكعبات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

سمنة

2 ورق لورا

عود قرفة خشب

ملعقة صغيرة 7 بهارات

ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة صغيرة شطة

ملح

فلفل أسود


 (الأرز)

3 أكواب أرز بسمتي أبيض

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 ورق لورا

ملعقة كبيرة قرفة بودر

ملح

فلفل أسود


طريقة تحضير أرز بالكبد والقوانص


لعمل الكبد والقوانص:

في طاسة نضع زيت ونضيف البصل، ويشوح مع القرفة واللورا سريع.

نضيف القوانص لتشوَّح، ثم نضع الفلفل والكبد والتوابل وتقلب.

نضع الثوم المفروم، ويمكن إضافة القليل من الماء الساخن، وتترك على النار حتى تمام السواء، وترفع من على النار.

لعمل الأرز:

في حلة، نضع سمنة وزيت، ونضيف البصل واللورا، وتشوح المكونات سريعا.

نضيف الثوم والأرز ويقلب، ثم يضاف الماء الساخن والقرفة مع ملح وفلفل أسود ويقلب، ويترك على نار عالية حتى يتشرب الماء ثم نقلل من شدة النار ويترك حتى تمام السواء ويرفع من على النار.

يُقدَّم مع وضع الكبد والقوانص على الوجه مع زبيب مُحمَّر- حسب الرغبة-.

أرز بالكبد والقوانص طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص أرز بالكبد طريقة تحضير أرز بالكبد والقوانص

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