إصابة 12شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إدفو - مرسى علم

تعرض 12 شخص لاصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، على طريق "إدفو - مرسى علم" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق "إدفو - مرسى علم"، شمال شرق أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

حادث انقلاب

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

هذا فيما قد لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى شرق أسوان، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث لاتخاذ اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق وادى علاقى جنوب شرق أسوان مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 4 أشخاص آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل جثامين المصابين إلى المشرحة العمومية ، ونقل المصابين إلى المستشفى لتقلى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وكان قد تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل عند طريق العلاقي بمدينة أسوان، وتوجهت سيارات

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل عند طريق وادي العلاقى.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتبين عند وصولها مكان البلاغ أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.