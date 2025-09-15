أعضاء الأهلي يوحدون صفوفهم لاعتماد لائحة النادي

بدأ أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي في الالتفاف حول موقف موحّد، استعدادًا لحضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية المقرر يوم الجمعة المقبل لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي، وذلك بدلًا من الوقوع تحت مظلة اللائحة الاسترشادية لوزارة الرياضة.

ويعتبر أعضاء الأهلي أن هذه الخطوة تمثل دفاعًا عن شخصية القلعة الحمراء واستقلالها المؤسسي، باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في صياغة مستقبل النادي بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

إدارة النادي وفرت كافة سبل الراحة لضمان مشاركة فعّالة من الأعضاء، حيث تم تخصيص أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، فضلًا عن توفير جراجات مجانية وخدمات لوجستية متنوعة منها سيارات جولف للتنقل داخل المقر ونقاط استعلام لتسهيل عملية التصويت.

كما أعدت الإدارة كتيبًا شاملاً يتضمن التعديلات المقترحة على اللائحة، يتم توزيعه على الأعضاء قبل موعد الاجتماع، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في الاطلاع على كافة التفاصيل قبل اتخاذ قرارها.