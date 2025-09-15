الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

كشفت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية عن تحذير جديد يثير القلق بشأن احتمال وجود أجهزة إلكترونية مخفية داخل مكونات البنية التحتية للطاقة الشمسية.

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد المخاوف من هجمات تكنولوجية سرية قد تنفذها أطراف أجنبية تستهدف تعطيل الأنظمة الحيوية.

رادارات مشبوهة في مكونات مستوردة

النشرة التي وزعتها الإدارة الفيدرالية دعت إلى فحص شامل للمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية، بما يشمل إشارات المرور، كاميرات المراقبة، ومحطات الأرصاد الجوية.

وأوضحت أن بعض محولات الطاقة وأنظمة إدارة البطاريات المستوردة قد تحتوي على أجهزة راديو خلوية غير موثقة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات التجسس أو التلاعب.

مخاطر تتجاوز سرقة البيانات

وبحسب التحذير، لا يقتصر الخطر على جمع البيانات أو مراقبة حركة المرور، بل قد تمتد المخاطر إلى استخدام هذه الأجهزة كأدوات لإحداث انقطاعات متزامنة أو حتى تدمير البنية التحتية للطرق السريعة عبر "زر إيقاف" محتمل، مما قد يؤدي إلى شلل مروري واسع في حال وقوع هجوم منسق.

دعت السلطات إلى استخدام تقنية تحليل الطيف لمسح الإشارات غير المتوقعة، مع توصية بإزالة أو تعطيل أي أجهزة راديو مكتشفة.

وفي المقابل، رفضت السفارة الصينية هذه المزاعم، مؤكدة أن بكين تعارض ما وصفته بـ"تشويه إنجازات الصين في مجال البنية التحتية للطاقة".