وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط

قال يختار سعيدوف وزير خارجية اوزبكستان، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة مرفوض، وما حدث هو إعتداء علي السلام في منطقة الشرق الأوسط.

واضاف خلال القمة العربية الإسلامية بقطر، أن الهجوم على قطر هو ضربة ضد مساعي تهدئة الأوضاع في المنطقة، منوها أن بيان الأمم المتحدة في هذا الصدد يدل على خطورة الأمر، لافتا أن قطر دائما تسعى لحل الأزمات بهدوء وحكمة.

ودعا وزير خارجية اوزبكستان، المجتمع الدولي للتصدى لهذه الهجمات الظالمة التي تستمر منذ فترة كبيرة في غزة، مستنكرا اتساع دائرة الاعتداء على دول مجاورة مثل قطر.

أكد وزير خارجية اوزبكستان، أن القمة العربية الإسلامية سوف تسهم في تقديم حلول فاعلة لهذا الأزمة، الشعب الفلسطيني له كامل الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

من جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.