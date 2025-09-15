قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط

يختار سعيدوف
يختار سعيدوف
عبد الخالق صلاح

قال يختار سعيدوف وزير خارجية اوزبكستان، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة مرفوض، وما حدث هو إعتداء علي السلام في منطقة الشرق الأوسط.

واضاف خلال القمة العربية الإسلامية بقطر، أن الهجوم على قطر هو ضربة ضد مساعي تهدئة الأوضاع في المنطقة، منوها أن بيان الأمم المتحدة في هذا الصدد يدل على خطورة الأمر، لافتا أن قطر دائما تسعى لحل الأزمات بهدوء وحكمة.

ودعا وزير خارجية اوزبكستان، المجتمع الدولي للتصدى لهذه الهجمات الظالمة التي تستمر منذ فترة كبيرة في غزة، مستنكرا اتساع دائرة الاعتداء على دول مجاورة مثل قطر.

أكد وزير خارجية اوزبكستان، أن القمة العربية الإسلامية سوف تسهم في تقديم حلول فاعلة لهذا الأزمة، الشعب الفلسطيني له كامل الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

من جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الشعب الفلسطيني قطر وزير خارجية اوزبكستان الهجوم الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

وزير التربية والتعليم

تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل

ترشيحاتنا

أ.د رمضان الدوماني

قرار جمهوري بتجديد تعيين رمضان الدوماني عميدًا لـ «صيدلة كفر الشيخ»

اتحاد الشركات يشيد بـ “ نادين ”نموذجا للمشاركة النسائية في تحكيم قدم الشاطئية

نموذج للمشاركة النسائية في تحكيم قدم الشاطئية.. اتحاد الشركات يشيد بـ “ نادين ”

بالسويس والإسماعيلية و بورسعيد مياه القناة تؤمن جميع المدارس بمياه الشرب

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. مياه القناة: تأمين جميع المدارس بمياه الشرب

بالصور

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد