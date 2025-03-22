أسرار المكرونة مثل المطاعم.. خطوات تحضيرها كالشيف في منزلك

أسرار المكرونة مثل المطاعم، المكرونة بالصلصة، من أشهي الأطباق المفضلة للجميع من الصغار للكبار كما أنها تعتبر وجبة سهلة الإعداد لربة المنزل، ولكن في بعض الأحيان نلاحظ أن مذاقها في المطاعم يكون أكثر تميزًا وسلاسة، من إعدادها فى المنزل فما السر وراء ذلك؟

أسرار المكرونة مثل المطاعم

إليكِ الطريقة المثالية لتحضير مكرونة لذيذة، وفقًا لنصائح الطهاة المحترفين، للشيف سارة الحافظ.

أسرار تحضير المكرونة بالصلصة

أسرار المكرونة مثل المطاعم.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على مكرونة متجانسة ولذيذة، اتبعي هذه الخطوات البسيطة

تجنبي أن تسلقي المكرونة بالكامل: اتركيها تنضج بنسبة 80% فقط، وبهذا ستكمل نضجها داخل الصلصة بعد إضافتها.

حاولى الإحتفاظ بماء السلق: هذا الماء هو السر وراء قوام الصلصة المثالي، فلا تهملي هذه الخطوة.

لا تغسلي المكرونة: بعد السلق، لا تغسلي المكرونة حتى لا تفقد النشا الطبيعي الذي يساعد على التصاق الصلصة بها.

ملحوظة: هناك أنواع من المكرونة يفضل غسلها جيدا للتخلص من النشاء لكي لا تصير المكرونة معجنة ولكن أنواع المكونة ذات الجودة عالية وقليلة النشا تجنبها غسلها.



طريقة عمل الصلصة مثل المطاعم

أسرار المكرونة مثل المطاعم.

في الخلاط، امزجي طماطم طازجة مع بصلة مقطعة وفلفل (حار أو بارد حسب الرغبة).

في مقلاة، سخني قليل من الزيت، ثم أضيفي ملعقة من الثوم المفروم وقلبيه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

أضيفي ملعقة من معجون الطماطم وملعقة من الخل، وقلبي جيدًا لإثراء النكهة.

صبي عصير الطماطم في المقلاة، ثم أضيفي رشة من الزعتر، فلفل أسود، بابريكا، ملح، ونصف ملعقة صغيرة من السكر، واتركيها على النار حتى تتسبك.

صبي كوبًا من ماء سلق المكرونة فوق الصلصة واتركيها تغلي لعدة دقائق، لتصبح أكثر كثافة.

أخيرًا، أضيفي المكرونة المسلوقة وأطفئي النار فورًا، حتى تظل الصلصة غنية وسميكة.

طريقة عمل الصلصة مثل المطاعم

قدمي المكرونة ساخنة مع المشويات، البانيه، أو البطاطس المقلية، لتستمتعي بمذاق لا يُقاوم تمامًا مثل المطاعم.

مع هذه الحيل البسيطة، يمكنكِ عمل مكرونة لذيذة بنفس جودة المطاعم في منزلك، جربيها اليوم، واستمتعي بمذاق غني وقوام مثالي يعجب جميع أفراد عائلتك، وبالأخص أطفالك.