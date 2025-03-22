3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الأسبوع الرابع من رمضان

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك.

3 ظواهر جوية

توقعت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة طوال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، مع تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 18 10

دمياط 17 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 12

العريش 18 10

رفح 17 10

رأس سدر 21 11

نخل 16 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 19 12

السلوم 16 10

سيوة 19 06

رأس غارب 21 15

الغردقة 22 14

سفاجا 22 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 28 21

حلايب 23 16

أبو رماد 22 15

رأس حدربة 23 16

الفيوم 20 10

بني سويف 20 11

المنيا 21 10

أسيوط 21 07

سوهاج 22 09

قنا 23 12

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 10

أبوسمبل 24 13

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 29 17

المدينة 27 15

الرياض 30 16

المنامة 28 21

أبوظبي 37 24

الدوحة 32 23

الكويت 24 16

دمشق 14 03

بيروت 17 13

عمان 12 04

القدس 11 05

غزة 17 12

بغداد 23 10

مسقط 29 24

صنعاء 25 11

الخرطوم 31 16

طرابلس 33 20

تونس 23 15

الجزائر 20 12

الرباط 17 10