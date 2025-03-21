أجواء شديدة البردوة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت الموافق 22 مارس 2025، مُعلنة عن عودة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بسبب التأثر بمرتفع جوى يضرب البلاد .



حالة الطقس غدا

وأعلنت الأرصاد الجوية موعد الموجة الحارة اعتبارا من يوم الأربعاء 26 مارس، لنشهد أجواء حارة نهارا على معظم الأنحاء وتسجل القاهرة 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما الطقس ليلا مائل للبرودة على جميع المحافظات .



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وذكرت الأرصاد الجوية في بيانها الرسمى استمرار انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من غد حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .



تفاصيل حالة الطقس غدا

الطقس غدا السبت، مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا على كافة الأنحاء .

تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على معظم الأنحاء .