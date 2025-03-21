الأرصاد عن حالة الطقس فى عيد الفطر المبارك : أجواء شتوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى عيد الفطر المبارك 2025 أكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ستكون شتوية وأن حالة الطقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا، ونصحت المواطنين بارتداء ملابس شتوية خفيفة أو خريفية، ولكن ليست صيفية، وينصح اصطحاب الجاكيت خلال الخروج ليلًا.



حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا السبت الموافق 22 مارس 2025، أكدت الأرصاد الجوية عن عودة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بسبب التأثر بمرتفع جوى يضرب البلاد .

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أعلنت الأرصاد الجوية موعد الموجة الحارة اعتبارا من يوم الأربعاء 26 مارس، لنشهد أجواء حارة نهارا على معظم الأنحاء وتسجل القاهرة 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما الطقس ليلا مائل للبرودة على جميع المحافظات .

ذكرت الأرصاد الجوية في بيانها الرسمى استمرار انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من غد حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

تفاصيل حالة الطقس غدا

الطقس غدا السبت، مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا على كافة الأنحاء .

تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على معظم الأنحاء .



حالة طقس عيد الفطر المبارك 2025

أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات صحفية لها ، إلى أن أجواء عيد الفطر المبارك ستكون شتوية، حيث معتدل نهارًا وبارد ليلًا، ولذا فإن ملابس العيد تكون شتوية خفيفة أو خريفية، ولكن ليست صيفية، وينصح اصطحاب الجاكيت خلال الخروج ليلًا.