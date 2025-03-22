بطعنات نافذة..ضبط المتهم بقتـ ل مدير مكتب صحة فرشوط بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، قبل مرور ٢٤ ساعة من كشف هوية وضبط المتهم بقتل مدير مكتب الصحة بفرشوط داخل منزله بنطاق مدينة فرشوط.

وتبين من المعلومات الأولية، أن موظف بالتربية والتعليم ومقيم بإحدى قرى مركز فرشوط، وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد له عدة طعنات نافذة وتركه جثة هامدة.

فيما تجرى التحقيقات مع المتهم لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بـ قنا ، عثرت على جثة طبيب مصاباً بعدة طعنات نافذة بالجسم، داخل منزله بمدينة فرشوط شمال قنا، وتبين مصرع الدكتور مجدي السيد عباس، مدير مكتب صحة فرشوط، بطعنات من آلة حادة أثناء تواجده فى منزله.

من جانبها أصدرت مديرية الشئون الصحية بقنا، بياناً نعت فيه الطبيب الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.